Інцидент трапився у Медичному центрі Шааре Зедека в Єрусалимі у понеділок, 7 червня. На щастя, лихо обійшлось без жертв та постраждалих.

З усіх дорожньо-транспортних подій, які можуть трапитися на дорозі, провалля, мабуть, є найстрашнішим, особливо якщо ви перебуваєте всередині автомобіля, коли це відбувається. На щастя, в інциденті в Єрусалимі машини знаходились на паркувальному майданчику, тому нікому не довелось отримати подібний досвід і обійшлось без постраждалих.

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У більшості випадків, провалля трапляються під час дощів, коли потоки води під землею розмивають основи, на яких встелений асфальт. Однак у цьому випадку асфальт провалився в ясний сонячний день і напередодні дощів не було. Згідно з повідомленнями, провалля утворилось біля підземного тунелю, який проходить під лікарнею та прилеглою стоянкою. Наразі місцева влада перевіряє, чи є зв’язок між будівництвом тунелю та утворенням провалля.

На стоянці було близько 50 машин, коли раптово утворився провал, який миттєво поглинув щонайменше три машини. Поліція перекрила дороги та прилеглі території, а у провалля відправили спеціальну рятувальну групу, яка мала перевірити, чи не було у тих машинах людей. На щастя, ізраїльська поліція повідомила, що постраждалих та загиблих у цьому інциденті не було.