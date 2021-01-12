Изобретательность владельца поломанного автомобиля заслуживает уважения, а за опрометчивое движение по трассе его вряд ли можно похвалить.

Короткий видеоролик, как сообщает ViralHog, был снят где-то в России 3-го января. Вряд ли мы узнаем, что заставило владельца белого седана прибегнуть к таким ухищрениям, однако очевидно, что ему было позарез нужно переместить неисправный автомобиль любым способом.

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Использовав одноосную платформу от прицепа, владелец автомобиля "подменил" поврежденную заднюю ось своей Skoda. В результате автомобиль получил возможность снова двигаться собственным ходом, хотя выглядит это не слишком безопасно.

Тележка прикреплена к машине буксирными тросами, а скорость движения Skoda демонстрирует вовсе не аварийный режим. В конечном итоге это может привести к очередной аварии, в результате которой “Шкода” уже никогда не сможет передвигаться самостоятельно, а также могут пострадать другие участники движения.