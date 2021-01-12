Винахідливість власника поламаного автомобіля заслуговує на повагу, а за необачний рух трасою його навряд чи можна похвалити.

Короткий відеоролик, як повідомляє ViralHog, був знятий десь у Росії 3-го січня. Навряд чи ми дізнаємось, що змусило власника білого седана вдатись до таких хитрощів, однак очевидно, що йому було конче потрібно перемістити поламаний автомобіль у будь-який спосіб.

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Використавши одновісну платформу від причепа, власник автомобіля “підмінив” пошкоджену задню вісь свого Skoda. У результаті автомобіль отримав можливість знову рухатись власним ходом, хоча виглядає це не надто безпечно.

Візок прикріплений до машини буксирними тросами, а швидкість руху Skoda демонструє зовсім не аварійний режим. У кінцевому підсумку це може призвести до чергової аварії, в результаті якої “Шкода” вже ніколи не зможе пересуватись самостійно, а також можуть постраждати інші учасники руху.