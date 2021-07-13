Этот космический ровер одновременно настоящий и бутафорский: он был создан для сериала Netflix "Затерянные в космосе", поэтому поверхность чужой планеты не видел, но на нем можно передвигаться по поверхности Земли, включая общественные дороги.

Возможно, вы знаете кого-то с лифтованным внедорожником на монстр-траках или прокачанным до 1 000 лошадиных сил монстром. Но вряд ли среди ваших знакомых есть кто-то с таким внедорожником, как этот космический ровер американского комика Джеффа Данэма.

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Александра Мэри Хирши, известная как Supercar Blondie, поделилась видео с тест-драйвом самого интересного автомобиля из коллекции Джеффа Данэма, которая насчитывает более сотни машин. В собрание попадают только автомобили, которые отличаются своей странностью или имеют связь с Голливудом.

В коллекции Данэма есть также винтажные и классические спортивные автомобили. Так, Джефф владеет Ferrari GTX1, маленьким танком, кастомным Ford 1934 года с “Мертвым террористом Ахмедом” на вершине мотора, Superbird 1979 года и несколькими бэтмобилями. Стоит отметить, что Данэм – кукольник-​чревовещатель, а “Мертвый террорист Ахмед” – один из его самых известных персонажей.

Не совсем ясно, каким образом в салоне космического ровера оказался рэпер Xzibit – возможно, бывший ведущий шоу Pimp My Ride живет поблизости и, как страстный поклонник автомобилей просто не смог пройти мимо. Так или иначе, он также получил свою минуту славы в шоу Суперкар Блонди и покатался в “Колеснице”, как называли ровер в сериале колонисты с Альфа Центавра.

Даже по стандартам Беверли-Хиллз, это очень кричащий автомобиль. Кубические формы, большая панорамная кабина, двери-крылья, управляемые гидравликой. Шасси – кастомное, на основе агрегатов для Jeep Wrangler.

В отличие от большинства киномашин, ровер оснащен неплохим мотором. В движение его приводит мотор Chevrolet LS3 мощностью около 550 лошадиных сил.

Supercar Blondie говорит, что эта необычная машина стоила Джефу 1,2 миллиона долларов. Это немалая сумма, и это ровно столько, сколько стоило создание ровера киношникам. Конечно, автомобиль был продан уже после участия в съемках, поэтому на нем заметны следы активной эксплуатации. И хотя за 1,2 миллиона долларов можно купить Mercedes-Benz G 63 6x6 или несколько Hennessey VelociRaptor, Джефф наслаждается своим уникальным космическим ровером и уже подыскивает новую изюминку для своей коллекции.