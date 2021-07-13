Цей космічний ровер водночас справжній і бутафорський: він був створений для серіалу Netflix "Загублені у космосі", тож поверхні чужої планети не бачив, але на ньому можна пересуватись поверхнею Землі, включаючи громадські дороги.

Можливо, ви знаєте когось із ліфтованим позашляховиком на монстр-траках або прокачаним до 1000 кінських сил монстром. Але навряд чи серед ваших знайомих є хтось із таким позашляховиком, як цей космічний ровер американського коміка Джеффа Данхема.

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Олександра Мері Хірші, відома як Supercar Blondie, поділилась відео з тест-драйвом найцікавішого автомобіля з колекції Джеффа Данхема, яка налічує більше сотні машин. До зібрання потрапляють лише автомобілі, які вирізняються своєю дивністю, дивакуватістю або мають зв’язок із Голлівудом.

У колекції Данхема є також вінтажні та класичні спортивні автомобілі. Так, Джефф володіє Ferrari GTX1, маленьким танком, кастомним Ford 1934 року з “Ахмедом Мертвим Терористом” на вершині мотору, Superbird 1979 року та кількома бетмобілями. Варто зазначити, що Данхем – черевомовець і виступає з ляльками, а “Ахмед Мертвий Терорист” – один з його найвідоміших персонажів.

Не зовсім ясно, яким чином на в салоні космічного ровера опинився репер Xzibit – можливо, колишній ведучий шоу Pimp My Ride живе поблизу і, як пристрасний шанувальник автомобілів просто не зміг пройти повз. Так чи інакше, він також отримав свою хвилину слави у шоу Суперкар Блонді та покатався у “Колісниці”, як називали ровер у серіалі колоністи з Альфа Центавра.

Навіть за стандартами Беверлі-Хіллз, це дуже кричущий автомобіль. Кубічні форми, велика панорамна кабіна, двері-крила, що управляються гідравлікою. Шасі – кастомне, на основі агрегатів для Jeep Wrangler.

На відміну від більшості кіномашин, ровер оснащений непоганим мотором. У рух його приводить мотор Chevrolet LS3 потужністю близько 550 кінських сил.

Supercar Blondie каже, що ця незвичайна машина коштувала Джефу 1,2 мільйона доларів. Це чимала сума, і це рівно стільки, скільки коштувало створення ровера кіношникам. Звісно, автомобіль був проданий вже після участі у зйомках, тому на ньому помітні сліди активної експлуатації. І хоча за 1,2 мільйона доларів можна придбати Mercedes-Benz G 63 6x6 або кілька Hennessey VelociRaptor, Джефф насолоджується своїм унікальним космічним ровером і вже підшукує нову цікавинку для своєї колекції.