Что стало причиной взрыва – до сих пор не установлено.

Кадры с видеорегистратора, опубликованные на YouTube, показывают белый седан Toyota с бензиновым мотором, который посреди оживленной городской улицы вдруг взорвался по неизвестным причинам.

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Утверждается, что водителю удалось выбежать из машины, сразу после взрыва, и это хорошо, поскольку после первого взрыва, когда машина была полностью охвачена пламенем, она снова взорвалась, на этот раз еще более драматично, и создала массивное грибное облако пламени и дыма.

Автор видео утверждает, что автомобиль имел под капотом не только оригинальный бензиновый мотор, но и газовую установку. Поскольку подобные машины не продаются дилерами в Китае, вероятно, дополнительное оборудование было установлено сторонней фирмой. И, возможно, с нарушениями, что и привело к взрыву.

В любом случае водителю очень повезло не погибнуть в результате этого инцидента.