Що стало причиною вибуху – досі не встановлено.

Кадри з відеореєстратора, опубліковані на YouTube, показують білий седан Toyota з бензиновим мотором, який посеред жвавої міської вулиці раптом вибухнув з невідомих причин.

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Стверджується, що водієві вдалося втекти з машини, одразу після вибуху, і це добре, оскільки після першого вибуху, коли машина була повністю охоплена полум’ям, вона знову вибухнула, цього разу ще більш драматично, і створила масивну грибну хмару полум’я та диму.

Автор відео стверджує, що автомобіль мав під капотом не лише оригінальний бензиновий мотор, а й газову установку. Оскільки подібні машини не продаються дилерами у Китаї, імовірно, додаткове обладнання було встановлено сторонньою фірмою. І, можливо, з порушеннями, що і призвело до вибуху.

У будь-якому разі, водієві надзвичайно пощастило не загинути в результаті цього інциденту.