Австралийская блогерша, известная в YouTube как Supercar Blondie, снова нашла путь в чей-то частный гараж где-то в Швейцарии, чтобы показать его почти 7 миллионам своих зрителей. И посмотреть есть на что.

Суперкар Блонди сравнивает этот кастомный гараж с технолабораторией Тони “Железного Человека” Старка, но и Джеймс Бонд, вероятно, был бы доволен таким логовом. Это двухуровневое здание с регулировкой воздуха и влажности, самой современной безопасностью, изысканными элементами мрамора с гравировками и древесины, а также наиболее привлекательными и желанными автомобилями, которые можно себе представить.

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Изюминкой гаража является подвижная платформа, которая может поднять любую машину из подвального гаража на уровень земли, на первый этаж холостяцкой берлоги. Для дополнительного драматизма лифт-подиум оснащен генератором холодного дыма, который срабатывает, когда платформа приведена в действие. На жилом уровне есть прозрачная стена, через которую машиной можно любоваться со всех сторон, поскольку подиум постоянно медленно вращается.

Оставим сокровища и дизайн жилой части дома зрителям видео, но не можем обойти вниманием машины в этом “подвальчике”. В коллекции есть классические Porsche и желтая Ferrari на подиуме, B24 Spider America, Aston Martin DB4, Mercedes 300 SL, полностью восстановленный GTB4 Ferrari, классический Alfa Romeo 8C, Rolls-Royce Silver Ghost с кузовом Silver Dawn и Bugatti для гонок 1924 года. Если и держать миллионы под подушкой – то только так.