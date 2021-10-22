Австралійська блогерка, знана в YouTube як Supercar Blondie, знову знайшла шлях у чийсь приватний гараж десь у Швейцарії, щоб показати його майже 7 мільйонам своїх глядачів. І подивитись є на що.

Суперкар Блонді порівнює цей кастомний гараж з технолабораторією Тоні “Залізної Людини” Старка, але Джеймс Бонд, ймовірно, також був би задоволений таким лігвом. Це дворівнева будівля з регулюванням повітря та вологості, найсучаснішою безпекою, вишуканими елементами мармуру з гравіюванням та деревини, а також найбільш привабливими та бажаними автомобілями, які можна собі уявити.

Дивіться також: Суперкар Блонді показала цікаві деталі електричного Hummer на відео

Родзинкою гаража є рухома платформа, яка може підняти будь-яку машину з підвального гаража на рівень землі, на перший поверх холостяцького барлогу. Для додаткового драматизму, ліфт-подіум оснащений генератором холодного диму, який спрацьовує, коли платформа приведена в дію. На житловому рівні є прозора стіна, через яку машиною можна милуватись з усіх боків, оскільки подіум постійно повільно обертається.

Залишимо скарби та дизайн житлової частини дому глядачам відео, але не можемо обійти увагою машини у цьому “підвальчику”. У колекції є класичні Porsche та жовта Ferrari на подіумі, B24 Spider America, Aston Martin DB4, Mercedes 300 SL, повністю відновлений Ferrari GTB4, класичний Alfa Romeo 8C, Rolls-Royce Silver Ghost з кузовом Silver Dawn та Bugatti для перегонів 1924 року. Якщо й тримати мільйони під подушкою – то тільки так.