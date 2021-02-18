Позорный момент сняла собственная камера электромобиля.

Сначала стекло треснуло в оконной рамке, а потом выпало на шоссе.

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Высокие технологии Tesla такие, как Sentry Mode или Teslacam, предназначенные для защиты электрокара от вандалов и помощи в оспаривании вины в авариях, но Джули МакКуен из Калифорнии узнала, что эти функции видеозаписи также могут помочь клиентам в борьбе против самой Tesla. После того как правое заднее стекло в ее модели Model 3 SR+ 2019 года выпуска самовольно разбилось и выпало из машины на середину автострады, Teslacam была ее единственным средством для того, чтобы заставить Tesla починить автомобиль по гарантии.

"Я ехала по автостраде 55 и в то время вокруг меня никого не было ни в одной из пяти полос на этом отрезке шоссе. Я услышала за собой слабый треск и когда я оглянулась назад, все заднее пассажирское стекло было разбито. Я сразу же начала пытаться пробраться на медленную полосу для выезда с автострады. Я наехала на неровность на дороге, перестраиваясь из третьей полосы во вторую, и этого было достаточно, чтобы разбитое окно выпало из машины на автостраду”, – рассказала владелица электрокара.

Сразу после инцидента, МакКуэн направилась в сервисный центр Tesla. Сначала сотрудники отказались менять стекло по гарантии, предположив, что оно выпало в результате ДТП. После просмотра видео, в поломке начали обвинять неправильную тонировку. Женщине удалось убедить сервисный центр, но МакКуен отмечает, что ей пришлось буквально умолять об этом.