Ганебний момент зняла власна камера електромобіля.

Спочатку скло тріснуло у віконній рамці, а потім випало на шосе.

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Високі технології Tesla, такі як Sentry Mode або Teslacam, призначені для захисту електрокара від вандалів та допомоги в оскаржуванні вини в аваріях, але Джулі Маккуен з Каліфорнії дізналася, що ці функції відеозапису також можуть допомогти клієнтам у боротьбі проти самої Tesla. Після того, як праве заднє скло у її моделі Model 3 SR+ 2019 року випуску самовільно розбилося і випало з машини на середину автостради, Teslacam була її єдиним засобом для того, щоб змусити Tesla полагодити автомобіль за гарантією.

“Я їхала автострадою 55 і в той час навколо мене нікого не було в жодній з п’яти смуг на цьому відрізку шосе. Я почула за собою слабкий тріск і коли я озирнулась назад, все заднє пасажирське скло було розбито. Я відразу ж почала намагатися пробратися на повільну смугу для виїзду з автостради. Я наїхала на нерівність на дорозі, перебудовуючись із третьої муги у другу, і цього було достатньо, щоб розбите вікно випало з машини на автостраду”, – розповіла власниця електрокара.

Оідразу після інциденту, Маккуен попрямувала в сервісний центр Tesla. Спочатку співробітники відмовилися міняти скло за гарантією, припустивши, що воно випало в результаті ДТП. Після перегляду відео, у поламці почали звинувачувати неправильне тонування. Жінці вдалось переконати сервісний центр, але МакКуен зазначає, що їй довелося буквально благати про це.