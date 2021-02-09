На одной из станций зарядок их заряжалось сразу три единицы.

Норвежский блогер Bjorn Nyland, изучающий электромобили Tesla и устанавливающий на них рекорды, обнаружил на одной из электрических зарядных станций Норвегии сразу три электрогрузовика Volvo. Причем это не экспериментальные модели, они работают в двух местных строительных компаниях ежедневно.

Речь идет о Volvo FE Electric, которые, кстати, доступны даже в Украине. Это трехосный грузовик общим весом до 27 тонн, у которого может быть как обычный кузов-самосвал, так и другое оборудование. В целом машина предназначена для сложных видов городских перевозок, таких как вывоз мусора, легкие строительные перевозки и развозка товаров.

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На грузовике установлено 4 АКБ мощностью по 50 кВт·ч каждая, которая рассчитана на 8-10 лет эксплуатации. Силовой агрегат Volvo FE Electric состоит из двух электродвигателей (тяговой мощностью 400 кВт с крутящим моментом 850 Нм, второй – для навесного оборудования) и 2-ступенчатой коробки передач.

На быстрой зарядке батареи заряжаются за один час, на обычной – 6,5 часов. Запас хода FE Electric в зависимости от задач отличается существенно. Так, если машина работает над вывозом мусора и легким строительством, то на одном заряде проезжает всего до 120 км, в режиме развоза товаров – до 200 км.

Конструкция Volvo FE Electric: