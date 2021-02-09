На одній зі станцій зарядок їх заряджалось одразу три одиниці.

Норвезький блогер Bjorn Nyland, який вивчає електромобілі Tesla та встановлює на них рекорди, виявив на одній з електричних зарядних станцій Норвегії одразу три електровантажівки Volvo. Причому це не експериментальні моделі, вони працюють у двох місцевих будівельних компаніях щодня.

Мова йде про Volvo FE Electric, які, до речі, доступні навіть в Україні. Це тривісна вантажівка загальною вагою до 27 тонн, яка може мати як звичайний кузов-самоскид, так і інше обладнання. Загалом машина призначена для складних видів міських перевезень, таких як вивезення сміття, легкі будівельні перевезення та розвезення товарів.

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На вантажівці встановлено 4 АКБ потужністю по 50 кВт·год кожна, яка розрахована на 8-10 років експлуатації. Силовий агрегат Volvo FE Electric складається з двох електродвигунів (тяговий потужністю 400 кВт з крутним моментом 850 Нм, другий – для навісного обладнання) та 2-ступінчастої коробки передач.

На швидкій зарядці батареї заряджаються за одну годину, на звичайній – 6,5 годин. Запас ходу FE Electric в залежності від завдань відрізняється суттєво. Так, якщо машина працює над вивезенням сміття і легким будівництвом, то на одному заряді проїжджає всього до 120 км, в режимі розвезення товарів – до 200 км.

Конструкція Volvo FE Electric: