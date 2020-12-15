SVI Max 9 – огромный бронированный внедорожник, выпущенный компанией из Южно-Африканской республики и рассчитанный на то, чтобы спасать жизнь и передвигаться там, куда не добраться на обычной технике. Именно это и проверила команда Cars.co.za во время необычного тест-драйва.

Жизнь автожурналиста может быть очень полезной благодаря возможности бесплатно ездить на машинах, о которых большинство людей только мечтают. Но автору этого видео могут позавидовать даже его коллеги автожурналисты.

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Тестировать самый современный суперкар или роскошное авто от Rolls-Royce или Mercedes-Maybach – это одно. А сесть за руль военной машины немногим легче танка для проведения тест-драйва в формате максимум – совсем другое. Журналисту вряд ли позволят пробить бетонную стенку “Роллс-Ройсом”. А вот SVI Max 9 буквально создан для этого и ведущему Cars.co.za Чиро Де Сиена позволили это сделать, хотя стоимость SVI Max 9 составляет около 400 000 долларов.

SVI – это южноафриканская компания, которая специализируется на производстве и продаже бронированных автомобилей. Предлагаются гражданские модели на базе Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, Nissan и Toyota, автомобили для охраны и сопровождения на базе пикапов и внедорожников Toyota, а также машины военного назначения, собственного производства, к которым относится и SVI Max 9. Также фирма является представителем Brabus Invicto в ЮАР.

Кузов Max 9 выполнен из восьмимиллиметровой шведской стали. Этого достаточно, чтобы остановить пули штурмовой винтовки, такой как АК-47, как можно убедиться в видео ниже. SVI Max 9 выглядит массивным, а на самом деле является реальным великаном. Голова водителя в машине находится примерно в двух метрах над поверхностью. Толщина закаленного стекла в стеклах авто составляет около 7 сантиметров. Он спроектирован так, чтобы каждый его внешний элемент был сверхпрочным и одновременно простым в ремонте или замене.

Max 9 может проехать почти все, что угодно, включая мины. Видео этого не демонстрирует, но грузовик, работающий на дизеле, проходит “каменную реку”, забавляясь. Так же, как проезжает сквозь бетонную стену. Не столько для того, чтобы доказать что-то, а просто потому, что может и это весело.