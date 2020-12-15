SVI Max 9 – величезний броньований позашляховик випущений компанією з Південно-Африканської республіки і розрахований на те, щоб рятувати життя і пересуватись там, куди не дістатись на звичайній техніці. Саме це і перевірила команда Cars.co.za під час незвичайного тест-драйву.

Життя автожурналіста може бути дуже корисним, завдяки можливості безкоштовно їздити на машинах, про які більшість людей лише мріють. Та автору цього відео можуть позаздрити навіть його колеги автожурналісти.

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Тестувати найсучасніший суперкар чи розкішний авто від Rolls-Royce або Mercedes-Maybach – це одне. А сісти за кермо військової машин, трохи легшої за танк, для проведення тест-драйву в форматі максимум – зовсім інше. Журналісту навряд чи дозволять пробити бетонну стінку “Роллс-Ройсом”. А от SVI Max 9, буквально, створений для цього і ведучому Cars.co.za Чіро Де Сієна дозволили це зробити, хоча вартість SVI Max 9 становить близько 400 000 доларів.

SVI – це південноафриканська компанія, яка спеціалізується на виробництві та продажу броньованих автомобілів. Пропонуються цивільні моделі на базі Mercedes-Benz, BMW, Range Rover, Nissan та Toyota, автомобілі для охорони і супроводу на базі пікапів та позашляховиків Toyota, а також машини військового призначення, власного виробництва, до яких відноситься і SVI Max 9. Також фірма є представником Brabus Invicto у ПАР.

Кузов Max 9 виконаний з восьмиміліметрової шведської сталі. Цього достатньо, щоб зупинити кулі штурмової гвинтівки, такої АК-47, як можна переконатись у відео нижче. SVI Max 9 виглядає масивним, а насправді є реальним велетнем. Голова водія в машині знаходиться приблизно у двох метрах над поверхнею. Товщина загартованого скла у шибках авто становить близько 7 сантиметрів. Він спроектований так, аби кожен його зовнішній елемент був надміцним і водночас простим у ремонті чи заміні.

Max 9 може проїхати майже все, що завгодно, включаючи міни. Відео цього не демонструє, але вантажівка, що працює на дизелі, проходить “кам’яну річку” завиграшки. Так само, як проїжджає крізь бетонну стіну. Не стільки для того, щоб довести щось, а просто тому, що може і це весело.