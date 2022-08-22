Пикап Ford F350 Heavy Duty – это обычное явление на американских дорогах, но здесь, в Украине – это настоящий эксклюзив.

Этот огромный пикап не может оставить равнодушным ни одного прохожего. Команда “Сумы Рейсинг Тим” пыталась сдерживать эмоции, но, откровенно говоря, это удалось “так себе”.

Ведь даже внешне автомобиль выглядит впечатляюще. Огромный, как грузовик, высокий, как самосвал, с огромными фарами и поднятым кузовом. Салон – аналогичен меньшему Ford F-150, хотя есть и отличия. Например, наружные зеркала заднего вида можно вытянуть, чтобы видеть обстановку возле широкого прицепа. На панели приборов – очень много показателей, которые дают представление о техническом состоянии машины.

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Отдельного внимания заслуживает дизельный двигатель 6,7 л PowerStroke, который выдает 1 268 Нм. Эти двигатели имеют четыре генерации, нынешняя может иметь мощность в 400, 440, 450 и 475 л.с. Этот двигатель имеет даже собственное название – “Скорпион”. Расход топлива – от 15 л на 100 км по трассе до 20 – 25 литров – в городе.

Среди интересных проблем этого “Форда” – так называемый “воблинг”. Это оказывалось дрожанием передней части автомобиля, после чего водители мгновенно останавливали машину, что порой вызывало ДТП.

Больше о Ford F350 Heavy Duty от команды Sumy Racing Team – в видео: