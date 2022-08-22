Пікап Ford F350 Heavy Duty - це звичайне явище на американських дорогах, але тут, в Україні - це справжній ексклюзив.

Цей величезний пікап не може залиши байдужим жодного перехожого. Команда “Суми Рейсінг Тім” намагалася стримувати емоції, але, відверто кажучи, це вдалося "так собі".

Адже навіть зовні автомобіль виглядає вражаюче. Величезний, як вантажівка, високий, як самоскид, з величезними фарами та піднятим кузовом. Салон – аналогічний меншому Ford F-150, хоча є й відмінності. Наприклад, зовнішні дзеркала заднього виду можна витягнути, щоб бачити обстановку біля широкого причепа. В панелі приладів – дуже багато показників, які дають уявлення про технічний стан машини.

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Окремої уваги заслуговує дизельний двигун 6,7 л PowerStroke, який видає 1268 Нм. Ці двигуни мають чотири генерації, нинішня може мати потужність у 400, 440, 450 та 475 к.с. Цей двигун має навіть власну назву – “Скорпіон”. Витрата пального – від 15 л на 100 км по трасі до 20-25 літрів – у місті.

Серед цікавих проблем цього “Форду” – так званий “воблінг”. Це виявлялось дрижанням передньої частини машини, після чого водії миттєво зупиняли машину, що деколи спричиняло ДТП.

Більше про Ford F350 Heavy Duty від команди Sumy Racing Team – у відео: