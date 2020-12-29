Мы можем увидеть весь ход криминальной истории.

Полиция преследовала мужчину на угнанном Ford Fusion, но в ходе погони ему удалось выскочить из машины и забежать в ближайший дом, где он нашел ключи от припаркованного во дворе Audi R8 – суперкара, что разгоняется до сотни за 4,3 секунды.

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К счастью, угонщик не сумел активировать гоночный режим движения, в котором суперкар улучшает свои ходовые качества на 20-30 процентов.

Инцидент произошел 20 декабря. У пары с Ньюкасла в Австралии был похищен Audi R8, припаркованный возле дома – суперкар был куплен всего три месяца назад. В машине был установлен видеорегистратор, который записал все действия и правонарушения воришки на видео.

Как свидетельствует видео, похититель за полчаса успел нарушить немало правил дорожного движения и законов, пытаясь замести следы. В самом начале ролика мы видим, как он проезжает на Audi R8 мимо полицейского патруля, который в это время разыскивает его на угнанном Ford Fusion.

Вор везет машину к дому своих друзей, где мы слышим звуковой сигнал об ошибке из-за перегретого сцепления, сожженного тормоза и сломанной задней стойке, поскольку с суперкаром он вел себя крайне неосторожно. Эта задняя стойка в конце концов создала катастрофу для вора, поскольку следы от шин, оставленные задним колесом, тянулись по асфальту, что помогло правоохранителям выследить машину. В конце концов, вор приехал к своему дому, загнал машину во двор, поцарапав ее при въезде через узкие ворота. 30-минутная поездка похитителя вызвала убытков примерно на 100 тысяч австралийских долларов.

Как только супруги поняли, что их машина исчезла, они уведомили полицию и смогли отследить транспортное средство благодаря помощи друзей в Facebook.

"Вероятно, не зная о видеорегистраторе, вор решил, что спасся. Однако через три дня после всего этого испытания полиция арестовала 49-летнего подозреваемого Даррена Джонса по обвинению в похищении автомобилей, неосторожном управлении автомобилем, управлении транспортными средствами без водительского удостоверения и взломе и проникновении в дом, где он похитил более 60 тысяч долларов.