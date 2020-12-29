Ми можемо побачити увесь перебіг кримінальної історії.

Поліція переслідувала чоловіка на викраденому Ford Fusion, але в ході гонитви йому вдалось вискочити з машини і забігти у найближчий будинок, де він знайшов ключі від припаркованого на подвір’ї Audi R8 – суперкара, що розганяється до сотні за 4,3 секунди.

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На щастя, викрадач не зумів активувати гоночний режим руху, в якому суперкар покращує свої ходові якості на 20-30 відсотків.

Інцидент трапився 20 грудня. У пари з Ньюкаслу в Австралії було викрадено Audi R8, припаркований біля будинку – суперкар був куплений лише три місяці тому. У машині був встановлений відеореєстратор, який записав усі дії та правопорушення злодюжки на відео.

Як свідчить відео, викрадач за півгодини встиг порушити чимало правил дорожнього руху та законів, намагаючись замести сліди. На самому початку ролика ми бачимо, як він проїжджає на Audi R8 повз поліцейський патруль, який у цей час розшукує його на краденому Ford Fusion.

Злодій везе машину до будинку своїх друзів, де ми чуємо звуковий сигнал про помилку через перегріте зчеплення, спечені гальма та зламану задню стійку, оскільки з суперкаром він поводився вкрай необережно. Ця задня стійка врешті-решт спричинила катастрофу для злодія, оскільки сліди від шин, залишені заднім колесом, що тягнулось по асфальту, допомогли правоохоронцям вислідити машину. Зрештою, злодій приїхав до свого будинку, загнав машину у двір, подряпавши її при в’їзді через вузькі ворота. 30-хвилинна поїздка викрадача спричинила збитків приблизно на 100 тисяч австралійських доларів.

Як тільки подружжя зрозуміло, що їх машина зникла, вони повідомили поліцію та змогли відстежити транспортний засіб завдяки допомозі друзів у Facebook.

“Ймовірно, не знаючи про відеореєстратор, злодій вирішив, що врятувався. Однак через три дні після всього цього випробування поліція заарештувала 49-річного підозрюваного Даррена Джонса за звинуваченням у викраденні автомобілів, необережному керуванні автомобілем, керуванні транспортними засобами без водійського посвідчення та взломі і проникненні до будинку, де він викрав понад 60 тисяч доларів.