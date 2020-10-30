Рідкісний спорткар повернувся до власниці, котрій зараз 71 рік, але вона збирається надолужити згаяний час і виїхати на ньому на гоночний трек.

Це історія про вкрадену машину зі щасливим закінченням. Спортивне купе Holden Torana GTR XU-1 1973 року випуску розлучили з законною власницею Керол Річардс майже на три декади, але машина повернулась до неї навіть кращою, ніж була.

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Пані Річардс називає свою машину Sexy Lexy – кузов авто ще 28 років тому був пофарбований у ніжно-рожевий колір і власниця вважала (і продовжує вважати) машину красунею.

Річардс придбала “Лексі” у 1973 році і володіла нею до 1992 року, коли вона зникла з її прибудинкового під'їзду. З тих пір власниця не втрачала надії, що машина може знайтись, хоча з кожним роком віра у це танула.

Прорив у справі відбувся у 2016 році, коли поліцейський детектив вийшов на кримінальну групу, що “клонувала” транспортні засоби, перебиваючи серійні номери і перепродуючи крадені авто нічого не підозрюючим покупцям. “Сексі Лексі” спіткала така ж доля і, змінивши кілька власників, автомобіль опинився у колекціонера автомобілів марки Holden.

Фото: викрадений і повернутий власниці Holden Torana GTR XU-1 / Autoevolution

Поліція заарештувала зловмисників, а нещодавно завершився суд, котрий призначив голові банди виплатити останньому власнику вкраденого автомобіля компенсацію у розмірі 400 тисяч доларів. Після того, як колекціонер отримав свої гроші, автомобіль повернувся до Керол Річардс.

У відео Річардс каже, що “Лексі” була машиною, на якій вона навчила сина їздити, і тепер він може зробити те саме зі своїм сином. Однак спочатку вона планує сама поганяти на своєму рожевому спорткарі.

Оскільки це рідкісний Holden, який був повністю відновлений і підтримувався у чудовому стані, "Sexy Lexy" зараз коштує близько 90 000 доларів, тоді як у 1973 році Річардс придбала її за 1000 доларів. Але продавати авто вона точно не збирається.