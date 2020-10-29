Жінка змусила угонщиків в паніці покинути викрадений електрокар. Зловмисники залишили в машині достатньо слідів, аби поліція знайшла їх протягом пари годин.

Радіоведуча Аннабель Бретт з австралійської Канберри не лише запобігла угону свого електрокара, а й допомогла поліції упіймати злодіїв-невдах, завдяки мобільному додатку Tesla.

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Аннабель отримала на свій смартфон сповіщення про спрацювання сигналізації її Model 3. Оскільки в цей час вона знаходилась у студії, на робочому місці, вона попросила приятеля перевірити, чи все в порядку з автомобілем, однак той повідомив, що електрокара на місці немає.

Тоді Бретт скористалась додатком Tesla, який дозволяє відстежити місце розташування автомобіля. Вона побачила, що електрокар знаходиться неподалік. Жінка викликала поліцію, а сама вирушила в погоню за своєю машиною на авто свого друга.

“Додаток дозволяє дистанційно уповільнити автомобіль і навіть трохи “погратися” з ним. Під час погоні я опускала і піднімала вікна, постійно включала звуковий сигнал – заважала викрадачам усіма можливими способами”, – розповіла вона пізніше.

Через якийсь час така активність електрокара змусила викрадачів покинути Tesla і втікати в іншому автомобілі. Однак сховатись їм не вдалося: в салоні електрокара один з них забув свої водійські права, та ще й пакунок з власною адресою. Крім того, камери в салоні електрокара, які вмикаються автоматично при спробі проникнути в автомобіль, закарбували обличчя зловмисників. В результаті неборак швидко знайшли і затримали.



Фото: інтерфейс мобільного додатку Tesla