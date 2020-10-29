Женщина заставила угонщиков в панике покинуть похищенный электрокар. Злоумышленники оставили в машине достаточно следов, чтобы полиция нашла их в течение пары часов.

Радиоведущая Аннабель Бретт из австралийской Канберры не только предотвратила угон своего электрокара, но и помогла полиции поймать воров-неудачников, благодаря мобильному приложению Tesla.

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Аннабель получила на свой смартфон уведомление о срабатывании сигнализации ее Model 3. Поскольку в это время она находилась в студии, на рабочем месте, она попросила приятеля проверить, все ли в порядке с автомобилем, однако тот сообщил, что электрокара на месте нет.

Тогда Бретт воспользовалась приложением Tesla, которое позволяет отследить местоположение автомобиля. Она увидела, что электрокар находится неподалеку. Женщина вызвала полицию, а сама отправилась в погоню за своей машиной на авто своего друга.

"Приложение позволяет дистанционно замедлить автомобиль и даже немного “поиграться” с ним. Во время погони я опускала и поднимала окна, постоянно включала звуковой сигнал – мешала похитителям всеми возможными способами”, – рассказала она позже.

Спустя какое-то время такая активность электрокара заставила угонщиков покинуть Tesla и бежать в другом автомобиле. Однако скрыться им не удалось: в салоне электрокара один из них забыл свои водительские права, да еще и пакет с собственным адресом. Кроме того, камеры в салоне электрокара, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль, запечатлели лица злоумышленников. В результате растяп быстро нашли и задержали.



Фото: интерфейс мобильного приложения Tesla