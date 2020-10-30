Редкий спорткар вернулся к владелице, которой сейчас 71 год, но она собирается наверстать упущенное время и уехать на нем на гоночный трек.

Это история об украденной машине со счастливым окончанием. Спортивное купе Holden Torana GTR XU-1 1973 года выпуска разлучили с законной владелицей Кэрол Ричардс почти на три декады, но машина вернулась к ней даже лучше, чем была.

Также интересно: Владелица Tesla остановила угон своего авто с помощью смартфона

Госпожа Ричардс называет свою машину Sexy Lexy – кузов авто еще 28 лет назад был окрашен в нежно-розовый цвет и владелица считала (и продолжает считать) машину красавицей.

Ричардс приобрела "Лекси" в 1973 году и владела ею до 1992 года, когда она исчезла из ее придомового подъезда. С тех пор хозяйка не теряла надежды, что машина может найтись, хотя с каждым годом вера в это таяла.

Прорыв в деле произошел в 2016 году, когда полицейский детектив вышел на криминальную группу, что “клонировала” транспортные средства, перебивая серийные номера и перепродавая краденые авто ничего не подозревающим покупателям. "Секси Лекси" постигла такая же участь и, сменив несколько владельцев, автомобиль оказался у коллекционера автомобилей марки Holden.

Фото: похищен и возвращен владелице Holden Torana GTR XU-1 / Autoevolution

Полиция арестовала злоумышленников, а недавно завершился суд, который назначил главе банды выплатить последнему владельцу украденного автомобиля компенсацию в размере 400 тысяч долларов. После того как коллекционер получил свои деньги, автомобиль вернулся к Кэрол Ричардс.

В видео Ричардс говорит, что "Лекси" была машиной, на которой она научила сына ездить, и теперь он может сделать то же самое для своего сына. Однако изначально она планирует сама погонять на своем розовом спорткаре.

Поскольку это редкий Holden, который был полностью восстановлен и поддерживался в отличном состоянии, Sexy Lexy теперь стоит около 90 000 долларов, в то время как в 1973 году Ричардс купил ее за 1000 долларов. Но продавать авто она точно не собирается.