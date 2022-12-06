Правоохранители обнаружили подпольное производство горючего в Винницкой области. Открыто уголовное производство.

В Винницкой области выявлен факт изготовления дизельного горючего. Местный житель на территории одного из частных предприятий в Винницком районе производил, хранил и сбывал дизельное топливо. Указанный подпольный цех действовал без разрешительных документов от власти. Об этом сообщают в прокуратуре Винницкой области.

Читайте також: Топливо Евро-3: можно ли его использовать в современных авто?

В ходе обыска обнаружена черновая бухгалтерия, оборудование, готовая продукция общим объемом более 20 тонн и около 40 тонн сырья. Установлено, что мощность цеха составила более 150 тонн горючего в месяц на сумму более 7 миллионов гривен.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся следственные действия, направленные на установление законности происхождения горючего, его качества и законности осуществления предпринимательской деятельности. Начато расследование в рамках производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 204 УК Украины.