Правоохоронці виявили підпільне виробництво пального на Вінниччині. Відкрито кримінальне провадження.

На Вінниччині виявлено факт виготовлення дизельного пального. Місцевий житель на території одного з приватних підприємств у Вінницькому районі виготовляв, зберігав та збував дизельне пальне. Вказаний підпільний цех діяв без дозвільних документів від української влади. Про це повідомляють у прокуратурі Вінницької області.

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У ході обшуку виявлено чорнову бухгалтерію, обладнання, готову продукцію загальним об’ємом більше 20 тонн та близько 40 тонн сировини. Встановлено, що потужність цеху становила понад 150 тонн пального на місяць на суму більше 7 мільйонів гривень.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення законності походження пального, його якості та законності здійснення підприємницької діяльності. Розпочато розслідування в рамках провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.