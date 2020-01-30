В Киеве с 30 января по 1 февраля в связи с визитом в Украину госсекретаря США Майка Помпео возможны ограничения дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Управления государственной охраны Украины.

Отмечается, что ограничения будут временными и незначительными. При этом 30 января и 1 февраля могут ограничивать движение на Бориспольском шоссе.

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Напомним, визит Помпео в Украину переносился дважды. Последний раз – в начале января из-за обострения на Ближнем Востоке, в частности, между США и Ираном, в результате чего иранской ракетой российского производства был сбит украинский самолет Boeing 737 утром 8 января.