У Києві з 30 січня по 1 лютого у зв'язку з візитом в Україну держсекретаря США Майка Помпео можливі обмеження дорожнього руху. Про це повідомляє прес-служба Управління державної охорони України.

Відзначається, що обмеження будуть тимчасовими і незначними. При це 30 січня і 1 лютого можуть обмежувати рух на Бориспільському шосе.

“Звертаємо увагу жителів і гостей Києва на те, що з 30 січня до 1 лютого у зв’язку з візитом в Україну Державного секретаря Сполучених Штатів Америки Майка Помпео можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху в столиці. Також просимо врахувати ймовірні обмеження дорожнього руху на Бориспільському шосе у четвер 30 січня та в суботу 1 лютого”, сказано в офіційному повідомленні Управління державної охорони України.

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Нагадаємо, візит Помпео в Україні переносився двічі. Останній раз - на початку січня через загострення на Близькому Сході, зокрема, між США і Іраном, в результаті чого іранською ракетою російського виробництва був збитий український літак Boeing 737 вранці 8 січня.