В Украине продали редкий фантик из жевательной резинки Turbo за шесть с половиной тысяч гривен.

Вкладыш из жевательной резинки Turbo под номером #1 ушел с молотка почти за $200. Речь идет об одном из самых редких и желанных фантиков 90-х.

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Если будет максимально точным, первый номер Turbo Opel Ascona продали на Виолите за 6556 гривен. Как пишет продавец, "Оригинал 1000% Когда-то, пацанятком, сам собирал коллекцию. Лично выменял у своего соседа, который нашел ее в жвачке. Пролежала у меня в альбоме для марок лет, видимо, с 35".

Когда-то вкладыш #70 в Украине был продан за 74 доллара. Что касается этой Асконы, то, как говорится на сайте-аукционе, аналогичный лот (или тот же?) ушел с молотка летом 2023-го года за 10 с половиной тысяч гривен. Вероятно, слишком долго кто-то хотел завладеть этим обычным, но редким коллекционным экземпляром.