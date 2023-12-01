В Україні продали рідкісний фантик із жувальної гумки Turbo за шість з половинною тисяч гривень.

Вкладиш із жувальної гумки Turbo під номером #1 пішов з молотка майже за $200. Мова йде про один із найрідкісніших і найбажаніших фантиків 90-х.

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Якщо буде максимально точним, перший Номер Turbo Турбо 1-50 No 1 Opel Ascona продали на Віоліті за 6556 гривень. Як пише продавець, «Оригінал 1000% Колись, пацанятком, сам збирав колекцію. Особисто виміняв в свого сусіда, який знайшов її в жуйці. Пролежала в мене в альбомі для марок років, мабуть, з 35».

Колись вкладиш #70 в Україні було продано за 74 долари. Що ж до цієї Аскони, то, як говориться на сайті-аукціоні, аналогічний лот (чи той самий?) пішов з молотка влітку 2023-го року за 10 з половиною тисяч гривень. Певно, надто довго хтось бажав заволодіти цим звичайним, але рідкісним колекційним екземпляром.