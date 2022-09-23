Прокуроры Киевской областной прокуратуры утвердили и направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Киевской области по факту незаконного хранения и сбыта подакцизных товаров.

Мужчина организовал деятельность двух автозаправочных станций и не имел на это разрешительных документов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Киевской областной прокуратуры.

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Как отмечают в прокуратуре, расследованием установлено, что на территории Бучанского и Фастовского районов обвиняемый организовал деятельность двух автозаправочных станций. При этом документов о происхождении и качестве топлива, а также соответствующих разрешений на занятие такой деятельностью он не имел.

Согласно сообщению, отпускали топливо на указанных АЗС исключительно за наличные. Согласно выводам судебных экспертиз, оно не является товарным нефтепродуктом, производилось с использованием оборудования кустарного производства и не соответствовало требованиям госстандартов.

По результатам проведения санкционированных обысков обнаружено и изъято около 12 тонн топлива, а также оборудование автозаправочной станции. По ходатайству прокурора на изъятое имущество судом наложен арест.