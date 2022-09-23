Прокурори Київської обласної прокуратури затвердили й спрямували в суд обвинувальний акт стосовно мешканця Київської області за фактом незаконного зберігання і збуту підакцизних товарів.

Чоловік організував діяльність двох автозаправних станцій та не мав на це дозвільних документів. Про це йдеться у повідомленні, оприлюдненому на сайті Київської обласної прокуратури.

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Як зазначають у прокуратурі, розслідуванням встановлено, що на території Бучанського й Фастівського районів обвинувачений організував діяльність двох автозаправних станцій. При цьому документів про походження і якість пального, а також відповідних дозволів на зайняття такою діяльністю він не мав.

Згідно з повідомленням, відпускали пальне на вказаних АЗС винятково за готівку. Відповідно до висновків судових експертиз воно не є товарним нафтопродуктом, виготовлялося із використанням обладнання кустарного виробництва й не відповідало вимогам держстандартів.

За результатами проведення санкціонованих обшуків виявлено і вилучено близько 12 тонн пального, а також обладнання автозаправної станції. За клопотанням прокурора на вилучене майно судом накладено арешт.