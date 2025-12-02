Укр
Владельца ведомственной АЗС могут оштрафовать на 360 000 гривен: названа причина

В Тернопольской области налоговики разоблачили нелегальную автозаправочную станцию, действовавшую на территории автопарка одного из предприятий.
ФОТО: ГНС Тернопольщины|

Обычная автозаправка для ведомственного коммерческого транспорта работала как розничная АЗС

Локация АЗС с противоправной реализацией горючего в сообщении налоговой службы Тернопольщины не указывается, говорится лишь о факте реализации подакцизной продукции.

Нелегальную реализацию горючего на автозаправке выявлено в ходе контроля за оборотом горючего, алкоголя и табака. Как выяснилось, АЗС продавала дизельное топливо без наличия лицензии на розничную торговлю.

Вероятно, речь идет о ведомственной заправке, поскольку владелец имел только разрешение на хранение горючего для собственных нужд.

Об окончательно принятых фискальных мерах не сообщается, но предварительно озвучено – предпринимателю грозит штраф в размере 360 тысяч гривен, предусмотренный законодательством за торговлю топливом без лицензии.

