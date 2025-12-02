Власника відомчої АЗС можуть штрафанути на 360 000 гривень: названо причину

Локація АЗС з протиправної реалізації пального у повідомленні податкової служби Тернопільщини не вказується, йдеться лише про факт реалізації підакцизної продукції.

Нелегальну реалізацію пального на автозаправці виявлено в ході контролю за обігом пального, алкоголю та тютюну. Як з'ясувалося, АЗС продавала дизельне пальне без наявності ліцензії на роздрібну торгівлю.

Ймовірно, мова йде про відомчу заправку, оскільки власник мав лише дозвіл на зберігання пального для власних потреб.

Про остаточно вжиті фіскальні заходи не повідомляється, але попередньо озвучено – підприємцю загрожує штраф у розмірі 360 тисяч гривень, передбачений законодавством за торгівлю пальним без ліцензії.