Легкові та вантажні Volvo передали для ЗСУ та на Сумщину

Цього разу військові отримали сім машин різного типу, а пожежний автомобіль вирушить до Білопільської громади Сумської області, що постійно потерпає від обстрілів через близькість до кордону.

Як уточнює Тернопільська обласна військова адміністрація, проєкт "Місія Ігоря Вітенька" реалізується у партнерстві з бельгійськими волонтерами.

Міжнародна підтримка та волонтерська співпраця

Загалом команда доставила понад 130 автомобілів, реанімобілів та вантажівок із гуманітарною допомогою, медикаментами й обладнанням – на суму понад 4,5 млн євро.

Цього разу бельгійці доставили до гуманітарного хабу 8 машин і 20 тонн гуманітарного вантажу. Надійшла техніка різних типів.

Уся техніка прийшла з Бельгії своїм ходом і так само вона відправилася до нового місця служби. Фото: Тернопільська ОВА

Позашляховик Volvo XC90 без діла не стоятиме

На одному з фото видно автомобіль Volvo XC90 із номерним знаком Бельгії. Свого часу модель XC90 отримала понад 110 нагород по всьому світу.

В її моторній ніші спочатку стояв 4-літровий двигун Volvo B8444S, що виробляв 288 к.с. (215 кВт), але пізніше модернізовані версії отримали потужніший агрегат на 315 к.с. (232 кВт) і 441 Нм крутного моменту.

Позашляховик Volvo XC90. Фото: Тернопільська ОВА

​Останній позашляховик ХС90 першого покоління з порядковим номером 636 143 розміщено в музей Volvo в Гетербурзі.

Пожежне депо Білопілля оновиться

Переданий пожежний автомобіль також належить до шведського бренду Volvo. Ходова Volvo FM9 з надбудовою цистерни не нова, але прийшла своїм ходом і ще за своїм технічним станом спроможна нести службу не один рік.

Пожежна машина на шасі Volvo FM9 адресно відправлена у прифронтову Сумщину. Фото: Тернопільська ОВА

Пожежна 30-тонна машина Volvo FM9 з двигуном потужністю 300 к.с. раніше використовувалася бельгійською пожежною бригадою, про що свідчить напис "Stay Safe in Belgium".

Машина справна, за характеристиками споживання пального потребує в межах 40 літрів на 100 кілометрів пробігу за умов бездоріжжя та важких навантажень.

До України цей спецавтомобіль прийшов як гуманітарна допомога (Humanitarian Aid). Автомобіль був повністю технічно перевірений та очищений перед передачею й урочисто переданий в пожежне депо Білопільської громади.

​

Партнерство між громадами

Такий транш символізує партнерство між Збаразькою та Білопільською громадами, які навесні підписали меморандум про співпрацю в межах Національного проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади".

Цей проєкт спрямований на взаємопідтримку та тісний зв'язок тилових і прифронтових населених пунктів.