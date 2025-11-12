Легковые и грузовые Volvo передали для ВСУ и на Сумщину

На этот раз военные получили семь машин различного типа, а пожарный автомобиль отправится в Белопольскую общину Сумской области, постоянно страдающую от обстрелов из-за близости к границе.

Как уточняет Тернопольская областная военная администрация, проект "Миссия Игоря Витенько" реализуется в партнерстве с бельгийскими волонтерами.

Международная поддержка и волонтерское сотрудничество

В целом команда доставила более 130 автомобилей, реанимобилей и грузовиков с гуманитарной помощью, медикаментами и оборудованием – на сумму более 4,5 млн евро.

На этот раз бельгийцы доставили в гуманитарный хаб 8 машин и 20 тонн гуманитарного груза. Поступила техника разных типов.

​Вся техника пришла из Бельгии своим ходом и так же она отправилась к новому месту службы. Фото: Тернопольская ОГА

Внедорожник Volvo XC90 без дела не будет стоять

На одном из фото видно автомобиль Volvo XC90 с номерным знаком Бельгии. В свое время модель XC90 получила более 110 наград по всему миру.

В ее моторной нише изначально стоял 4-литровый двигатель Volvo B8444S, вырабатывавший 288 л.с. (215 кВт), но позже модернизированные версии получили более мощный агрегат на 315 л.с. (232 кВт) и 441 Нм крутящего момента.

Внедорожник Volvo XC90. Фото: Тернопольская ОВА

Последний внедорожник ХС90 первого поколения с порядковым номером 636 143 размещен в музей Volvo в Гетербурге.

Пожарное депо Белополья обновится

Переданный пожарный автомобиль также принадлежит к шведскому бренду Volvo. Ходовая Volvo FM9 с надстройкой цистерны не новая, но пришла своим ходом и еще по своему техническому состоянию способна нести службу не один год.

Пожарная машина на шасси Volvo FM9 адресно отправлена в прифронтовую Сумскую область. Фото: Тернопольская ОГА

Пожарная 30-тонная машина Volvo FM9 с двигателем мощностью 300 л.с. ранее использовалась бельгийской пожарной бригадой, о чем свидетельствует надпись "Stay Safe in Belgium".

Машина исправна, по характеристикам потребление топлива требует в пределах 40 литров на 100 километров пробега в условиях бездорожья и тяжелых нагрузок.

В Украину этот спецавтомобиль пришел как гуманитарная помощь (Humanitarian Aid). Автомобиль был полностью технически проверен и очищен перед передачей и торжественно передан в пожарное депо Белопольской общины.

Партнерство между общинами

Такой транш символизирует партнерство между Збаражской и Белопольской громадами, которые весной подписали меморандум о сотрудничестве в рамках Национального проекта "Бок о бок: сплоченные громады".

Этот проект направлен на взаимоподдержку и тесную связь тыловых и прифронтовых населенных пунктов.