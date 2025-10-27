Украинец в гараже сделал разминировщик и работает над амфибией

Машина "прав" не требует

Сейчас изобретатель работает над амфибией, что будет передвигаться по воде и суше.

Как сообщает Общественное Тернополь, плавучий автомобиль пока на этапе изготовленной масштабной модели из картона, фанеры и пластилина.

Кабриолет будет иметь откидную крышу. Ее поверхность покроют гибкие солнечные панели, от которых будут заряжаться аккумуляторы.

Инженер-механик из Славянска Аркадий Фишман с масштабной моделью будущей амфибии. Скриншот: Авто24

Правда, изобретатель еще не указал, сколько времени нужно для подзарядки.

Амфибия будет ходить даже "по морю"

Аркадий Фишман гарантирует, что "по морю за сутки амфибия преодолеет 50 километров". За винт ничего не сказано, вероятно, здесь будет классическая технология использования вместо него всех четырех колес.

Пока это лишь концепция проекта с расчетами ТТХ. Скриншот: Авто24

По суше за сутки автомобиль преодолеет 200 километров. Правда, не указано, это будет дорога общего пользования с твердым покрытием, грунтовка или полное бездорожье.

Для санации минных полей

Также в доработке изобретателя есть созданная машина разминирования. Она практически готова. Инженеру-механику осталось перекомпоновать приспособленный простенький пульт дистанционного управления с кнопками на деревянной дощечке в джойстиковый пульт с рычагами пальчикового типа.

В отличие от большинства кодифицированных Министерством обороны Украины машин разминирования, здесь использован обычный карбюраторный бензиновый двигатель. Марка не указывается, но вероятнее всего это Loncin, что используется в легкой группе мотоблоков, колесных косилок и генераторных станций.

Цепные молотки разрыхляют землю на 10-сантиметровую глубину – стандартная закладка мин в грунт. Скриншот: Авто24

За один проход разминировщик с цепными молотками на фронтальном мотовиле обрабатывает полосу в 1,2 метра шириной и в глубину 10 сантиметров. За час такой мини-трактор способен "прополоть" 4,5-километровую полосу.

Будет ли изобретатель подавать машину на кодификацию для получения допуска к эксплуатации в войсках и ее дальнейшее производство под заказ, не сообщается. Но сказано, что машину разминирования после завершения всех работ передаст в ВСУ.