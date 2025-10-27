Українець в гаражі зробив розміновувач та працює над амфібією

Нині винахідник працює над амфібією, що буде пересуватися по воді та суші.

Як повідомляє Суспільне Тернопіль, плавучий автомобіль поки на етапі виготовленої масштабної моделі з картону, фанери та пластиліну.

Кабріолет матиме відкидний дах. Його поверхню вкриють гнучкі сонячні панелі, від яких будуть заряджатися акумулятори.

Інженер-механік зі Слов'янська Аркадій Фішман з масштабною моделлю майбутньої амфібії. Скриншот: Авто24

Щоправда, винахідник ще не вказав, скільки часу потрібно для підзарядки.

Амфібія ходитиме навіть "по морю"

Аркадій Фішман гарантує, що "по морю за добу амфібія подолає 50 кілометрів". За гвинт нічого не сказано, ймовірно, тут буде класична технологія використання замість нього усіх чотирьох коліс.

Поки що це лише концепція проєкту з розрахунками ТТХ. Скриншот: Авто24

По суходолу зо добу автомобіль подолає 200 кілометрів. Щоправда, не вказано, це буде дорога загального користування з твердим покриттям, ґрунтівка чи повне бездоріжжя.

Для санації мінних полів

Також в доробку винахідника є створена машина розмінування. Вона практично готова, інженеру-механіку лишилося перекомпонувати пристосований простенький пульт дистанційного управління з кнопками на дерев'яній дощечці на джойстиковий пульт з важелями пальчикового типу.

На відміну від більшості кодифікованих Міністерством оборони України машин розмінування, тут використано звичайний карбюраторний бензиновий двигун. Марка не вказується, але найімовірніше це Loncin, що використовується до легкої групи мотоблоків, колісних косарок та генераторних станцій.

Ланцюгові молотки розпушують землю на 10-сантиметрову глибину – стандартна закладка мін в ґрунт. Скриншот: Авто24

За один прохід розміновувач з ланцюговими молотками на фронтальному мотовилі обробляє смугу в 1,2 метра шириною та в глибину 10 сантиметрів. За годину такий мінітрактор спроможний "прополоти" 4,5-кілометрову смугу.

Чи буде винахідник подавати машину на кодифікацію для отримання допуску до експлуатації у військах і її подальше виробництво під замовлення, не повідомляється. Але сказано, що машину розмінування після завершення усіх робіт передасть до ЗСУ.