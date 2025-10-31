На Тернопільщині "японський міст" відновив логістику цілого регіону

Нещодавно редакція Авто24 розповідала про вихід будівельників на завершальний етап спорудження переправи.

Пройшло не так багато часу і цей міст введено в експлуатацію з належною попередньою процедурою тестування важкими завантаженими самоскидами.

Допуск навантажень тепер 100 тонн

За повідомленням Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, усі встановленні датчики вимірювання навантаження на головний проліт мосту показали гарні результати. Міст введено в експлуатацію з гарною оцінкою надійності та гарантії безпеки й ресурсу.

"На сьогодні, допустиме навантаження на міст збільшилось в декілька разів і становить 100 тонн", – прокоментував нові допуски начальник регіональної Служби відновлення Микола Довгошия.

За допомогою вщент завантажених самоскидів на мосту й датчиків під мостом лабораторія визнала міст придатним до експлуатації. Фото: Служба відновлення

Параметри мосту, довжина якого сягає 20 м, відповідають усім нормативам безпеки та навантажень. Ширина двосмугового проїзду становить 8 м, тобто по 4 м на кожну смугу, що відповідає сучасним стандартам.

Також будівельники укріпили річище Гнізни, влаштували габіони на скосах моста, відновили підходи до штучної споруди та укріпили їхню основу.

Обабіч з обох сторін мосту облаштовано тротуарні зони. З кожного боку пішохідна доріжка має ширину 1,7 м, що також зроблено у відповідності для мостових переходів такої категорії доріг.



Впоралися за три місяці

У червні частину мосту було пошкоджено через нехтування водієм вантажівки вимогами знаку про обмеження ваги. Там заборонялося їхати транспортним засобам вагою понад 28 тонн. Це попередження було проігноровано і міст зазнав руйнації.

Ремонтні роботи тривали три місяці. Після демонтажу елементів старої конструкції тут звели нові опори та встановили новий металевий міст.

Ширини смуги тут достатньо для того, щоб безпечно розминулися зустрічні потоки транспорту. Фото: Служба відновлення

На останньому етапі робіт дорожники впорядкували та підготовили до експлуатації 160 метрів під'їзного шляху, нанесли розмітку, встановили дорожні знаки.

Японський уряд знав, чим допомогти

Модульні конструкції для нового мосту передало на безоплатній основі агентство міжнародного співробітництва (JICA) з Японії. Ця допомога надійшла в рамках проєкту "Програма екстреного відновлення".

Кошти за кошторисом решти аварійно-відновлювальних робіт та матеріалів виділено з державного бюджету.

Ресурс металевих конструкцій автомобільно-пішохідного мосту розрахований на десятиріччя, витримає навіть найпотужніші повені. Фото: Служба відновлення

Трафік у 10 000 машин відновиться швидко

Відтак повноцінний рух на цій ділянці шляху відновлено, що важливо розвитку економіки, соціальної інфраструктури та логістики не лише Тернопільської області, а й країни.

Щодня тут до виведення цієї штучної споруди з ладу проїжджало майже 10 000 транспортних засобів. У дорожній Службі регіону впевнені, що дуже швидко цей трафік не тільки відновиться, але й зросте.