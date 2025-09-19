Новий міст через річку Гнізна на Тернопільщині витримає з запасом навіть важкі танки

Ремонтно-будівельні роботи на цьому транспортному об'єкті через річку Гнізна розпочали на початку серпня. Як повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, рух транспорту організовано по тимчасовій малопотужній переправі.

Зроблено вже багато. Наразі проводиться армування та бетонування ростверку — верхньої частини пальового фундаменту. Бетонну основу під нього залили напередодні.

Далі на цій конструкції будуватиметься шафова стінка з відкрилками. Паралельно підрядна організація розпочала монтаж металевих елементів мосту, що згодом будуть встановлені на опори.

Фото: Служба відновлення

Практично будову біля невеличкого села можна вважати об'єктом міжнародного статусу. Як раніше редакція Авто24 повідомляла, металеві модульні конструкції, з яких буде змонтований новий міст, надані на безоплатній основі японським агентством міжнародного співробітництва (JICA).

Це допомога надійшла в рамках проєкту "Програма екстреного відновлення". Протяжність нової штучної споруди становитиме 20 метрів, а пропускна вантажність відремонтованого, а по суті нового збудованого мосту збільшиться до 100 тонн, чого раніше не було.