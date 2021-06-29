Гетманцев заявил, что штрафы направлены в первую очередь против продавцов автомобилей на еврономерах, поскольку эти люди системно уклоняются от налогов

Чиновники борются не с владельцами автомобилей на еврономерах ("евроблях"), а с теми, кто строит на этом схемы для обогащения. Автовладельцам, которые купили "евробляхи" до 2021 года, дали время их растаможить. Остальные будут отвечать перед законом. Об этом заявил председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

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"Относительно евробляхеров. Они меня нисколько не раздражают. Это – люди, которые в свое время воспользовались возможностями приобрести дешевые автомобили. Государство закрывало на это глаза", – сказал он.

По его словам, нужно прекращать деятельность продавцов таких автомобилей, поскольку они системно уклоняются от налогов. А автовладельцы тут ни при чем.

"Мы даем возможность людям, которые приобрели авто до 1 января 2021-го его растаможить. А тех, кто продолжал завозить такие машины после нового года, а также авто на еврономерах в возрасте до пяти лет, мы продолжаем штрафовать", – пояснил Гетманцев.

Также нардеп выступил категорически против отмены акциза, чего постоянно требуют от Рады автомобилисты. По его словам, их требования – это манипуляции, поскольку украинский акциз не выше, чем в Европе. "Знаете, если взять стоимость авто, которое заезжает из Германии в Словакию, то, конечно, стоимость там будет ниже. Но это – Евросоюз. Это – фактически единая таможенная зона", – добавил он.

Напомним, что в Украине со вторника, 15 июня, начала действовать новая льготная формула с растаможку "евроблях", что въехали на территорию Украины до конца 2020 года. Рада приняла этот закон в апреле 2021 года. Президент Владимир Зеленский подписал законы о растаможке "евроблях" в мае.