Гетманцев заявив, що штрафи спрямовані в першу чергу проти продавців автомобілів на єврономерах, оскільки ці люди системно ухиляються від податків

Чиновники борються не з власниками автомобілів на єврономерах ("євроблях"), а з тими, хто будує на цьому схеми для збагачення. Автовласникам, які купили "євробляхи" до 2021 року, дали час їх розмитнити. Решта відповідатимуть перед законом. Про це заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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"Щодо євробляхерів. Вони мене анітрохи не дратують. Це - люди, які свого часу скористалися можливостями придбати дешеві автомобілі. Держава закривала на це очі", - сказав він.

За його словами, припиняти потрібно діяльність продавців таких автомобілів, оскільки вони системно ухиляються від податків. А автовласники тут ні при чому.

"Ми даємо можливість людям, які придбали авто до 1 січня 2021-го його розмитнити. А тих, хто продовжував завозити такі машини після нового року, а також авто на єврономерах віком до п'яти років, ми продовжуємо штрафувати", – пояснив Гетманцев.

Також нардеп виступив категорично проти скасування акцизу, чого постійно вимагають від Ради автомобілісти. За його словами, їхні вимоги - це маніпуляції, оскільки український акциз не вищий, ніж у Європі. "Знаєте, якщо взяти вартість авто, яке заїжджає з Німеччини до Словаччини, то, звичайно, вартість там буде нижче. Але це - Євросоюз. Це - фактично єдина митна зона", - додав він.

Нагадаємо, що в Україні з вівторка, 15 червня, почала діяти нова пільгова формула з розмитнення "євроблях", що в'їхали на територію України до кінця 2020 року. Рада прийняла цей закон у квітні 2021 року. Президент Володимир Зеленський підписав закони про розмитнення "євроблях" у травні.