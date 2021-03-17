Мать-природа будет просто благодарна владельцам электрокаров за экологическую чистоту, а Fiat еще и заплатит за нее.

Бренд Fiat объединился с компанией Kiri Technologies, которая называет себя экологически чистым стартапом, для программы под названием e-Mobility, в рамках которой владельцы электрокаров будут получать приятные бонусы в криптовалюте.

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Приложение Fiat отслеживает поведение водителей – скорость и расстояние, и загружает информацию в облако Kiri. Эти данные оцениваются и водители получают вознаграждение, которое приходит в виде криптовалюты. Речь не о биткоинах, а о валюте под названием KiriCoin. Один KiriCoin стоит 2 евроцента, однако водители будут получать по 1 койне за каждый пройденный километр.

Заработок можно потратить на "собственном рынке", что превращает "Kiri" скорее на бонусную программу с баллами, чем криптовалюту. Водители, которые соберут наибольшее количество баллов, также могут получать бонусные предложения от таких крупных розничных торговцев, как Amazon, Apple и Netflix.

Электрический Fiat Nuova 500 стоит в Италии от 26150 евро за базовую версию, от 31 900 евро за версию 3+1 и от 32 900 евро за версию Cabrio.