Мати-природа буде просто вдячна власникам електрокарів за екологічну чистоту, а Fiat ще й заплатить за неї.

Бренд Fiat об'єднався з компанією Kiri Technologies, яка називає себе екологічно чистим стартапом, для програми під назвою e-Mobility, у рамках якої власники електрокарів отримуватимуть приємні бонуси у криптовалюті.

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Додаток Fiat відстежує поведінку водіїв – швидкість та відстань, і завантажує інформацію до хмари Kiri. Ці дані оцінюються і водії отримують винагороду, яка приходить у вигляді криптовалюти. Мова не про біткойн, а про валюту під назвою KiriCoin. Один KiriCoin коштує 2 євроценти, однак водії отримуватимуть по 1 койну за кожен пройдений кілометр.

Заробіток можна витратити на “власному ринку”, що перетворює “Кірі” радше на бонусну програму з балами, ніж криптовалюту. Водії, які зберуть найбільше балів, також можуть отримувати бонусні пропозиції від таких великих роздрібних торговців, як Amazon, Apple та Netflix.

Електричний Fiat Nuova 500 коштує в Італії від 26 150 євро за базову версію, від 31 900 євро за версію 3+1 та від 32 900 євро за версію Cabrio.