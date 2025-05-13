Владельцы телефонов Android будут общаться в своем автомобиле с искусственным интеллектом

Google внедрит Gemini, свой генеративный искусственный интеллект, во все автомобили, поддерживающие Android Auto, в течение следующих нескольких месяцев, сообщает techcrunch.

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Gemini появятся в Android Auto двумя основными способами.

Во-первых, Gemini будет работать как гораздо более мощный умный голосовой помощник. Водители смогут просить Gemini отправлять текстовые сообщения, воспроизводить музыку и, по прочему, что Google Assistant уже мог делать. Разница заключается в том, что пользователям не придется быть такими роботоподобными со своими командами благодаря возможностям Gemini, ведь он базируется на естественном языке.

Например, Gemini сможет находить хорошие рестораны вдоль запланированного маршрута, при этом будет анализировать списки и отзывы Google, чтобы отвечать на более конкретные запросы (например, “где поесть вкусный борщ в радиусе 5 километров”).

Другая функция Gemini - участвовать в полноценных разговорах о... чем угодно. Можно поболтать об идеях для путешествий на весенние каникулы или организовать с ИИ мозговой штурм рецептов, которые понравятся 10-летнему ребенку и тому подобное.

Gemini на Android Auto и Google Built-In появится во всех странах, которые уже имеют доступ к генеративной модели искусственного интеллекта компании, и будет поддерживать более 40 языков. Будет ли среди них украинский – неизвестно, однако пока Gemini сейчас без проблем общается на нем.