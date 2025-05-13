Власники телефонів Android спілкуватимуться в своєму авто зі штучним інтелектом

Google впровадить Gemini, свій генеративний штучний інтелект, у всі автомобілі, що підтримують Android Auto, протягом наступних кількох місяців, повідомляє techcrunch.

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Gemini з’являться в Android Auto двома основними способами.

По-перше, Gemini працюватиме як набагато потужніший розумний голосовий помічник. Водії зможуть просити Gemini надсилати текстові повідомлення, відтворювати музику та, по інше, що Google Assistant вже міг робити. Різниця полягає в тому, що користувачам не доведеться бути такими роботоподібними зі своїми командами завдяки можливостям Gemini, адже він базується на природній мові.

Для прикладу, Gemini зможе знаходити хороші ресторани вздовж запланованого маршруту, при цьому буде аналізувати списки та відгуки Google, щоб відповідати на більш конкретні запити (наприклад, “де поїсти смачний борщ в радіусі 5 кілометрів”).

Інша функція Gemini — брати участь у повноцінних розмовах про… що завгодно. Можна потеревенити про ідеї для подорожей на весняні канікули чи організувати з ШІ мозковий штурм рецептів, які сподобаються 10-річній дитині тощо.

Gemini на Android Auto та Google Built-In з'явиться в усіх країнах, які вже мають доступ до генеративної моделі штучного інтелекту компанії, і підтримуватиме понад 40 мов. Чи буде серед них українська – невідомо, однак наразі Gemini зараз без проблем спілкується нею.