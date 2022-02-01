Для того чтобы получить гарантию в течение десяти лет, нужно регулярно проходить техническое обслуживание у официальных дилеров.

Toyota и Lexus начали предлагать украинским клиентам новые условия продленной гарантии. Если раньше гарантия на автомобили этих брендов давалась на три года или 100 тысяч км, то теперь может быть продлена до десяти (с ограничением пробега до 160 тысяч км). Причем она распространяется даже на подержанные автомобили Toyota и Lexus.

Чтобы присоединиться к программе без дополнительных затрат, нужно пройти плановое техническое обслуживание своего автомобиля. В дополнение, гарантию могут продлить даже тем, кто раньше или длительное время не обслуживал свое авто на официальном сервисе.

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Гарантия будет автоматически продлена во время каждого планового ТО у дилера на срок до запланированного следующего технического обслуживания. При условии регулярного прохождения ТО продленная гарантия будет действовать до 10 лет или 160 тыс. км пробега (в зависимости от того, какой показатель будет достигнут ранее). Lexus и Toyota закрепляет гарантию за конкретным автомобилем, поэтому ее условия сохраняются за всеми последующими владельцами авто.

Подключение к программе не требует дополнительных затрат. Владельцы могут получить гарантию на условиях программы только на автомобили Toyota и Lexus, проданные официальными дилерами в Украине.