Для того, щоб отримати гарантію протягом десяти років, потрібно регулярно проходити технічне обслуговування в офіційних дилерів.

Toyota та Lexus розпочали пропонувати українським клієнтам нові умови подовженої гарантії. Якщо раніше гарантія на автомобілі цих брендів надавалась на три роки чи 100 тисяч км, то тепер може бути подовжена до десяти (з обмеженням пробігу до 160 тисяч км). Причому вона розповсюджується навіть на вживані автомобілі Toyota та Lexus.

Щоб долучитися до програми без додаткових витрат, потрібно пройти планове технічне обслуговування свого автомобіля. На додаток, гарантію можуть подовжити навіть тим, хто раніше або тривалий час не обслуговував своє авто на офіційному сервісі.

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Гарантію буде автоматично подовжено під час кожного планового ТО у дилера на термін до запланованого наступного технічного обслуговування. За умови регулярного проходження ТО подовжена гарантія діятиме до 10 років або 160 тис. км пробігу (залежно від того, якого показника буде досягнуто раніше). Lexus та Toyota закріплює гарантію за конкретним автомобілем, тому її умови зберігаються за всіма наступними власниками авто.

Підключення до програми не потребує додаткових витрат. Власники можуть отримати гарантію на умовах програми тільки на автомобілі Toyota та Lexus, продані офіційними дилерами в Україні.