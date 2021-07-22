Проект начался в столичных дилерских центрах Toyota.

Дистрибьютор "Тойота Украина" и сервис каршеринга Getmancar ввели пилотный проект для владельцев автомобилей Toyota, которые оставляют свои автомобили на сервисе официального дилера. Отныне они смогут заказать шеринговое авто Toyota CH-R в приложении Getmancar, пока их машина ремонтируется или находится на плановом обслуживании.

Стоимость услуги – 100 грн в час независимо от пробега, включая топливо и полное страхование авто. Заказать авто клиент сервисного центра может через приложение Getmancar, другим пользователям шеринговые Toyota CH-R недоступны.

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Автомобили будут стоять возле дилерского центра, после пользования владелец должен вернуть его на это же место, чтобы забрать из сервиса свою машину.

Пилотный проект предусматривает эту услугу пока что на нескольких дилерских центрах Киева, сейчас доступны два автомобиля Toyota CH-R. Если эксперимент пройдет успешно, количество автомобилей и дилерских центров увеличат.

По словам основателя и СЕО компании Getmancar Тараса Гетманского, "проект от идеи до реализации занял полтора года. За это время мы подготовили и подписали всю документацию и оборудовали две машины для использования в каршеринге. Сейчас тестируются пилотные авто в Киеве".

В ближайших планах – создание системы подменных автомобилей Toyota на базе сервиса каршеринга, а в перспективе – системы подписки на авто, когда клиент платит только во время использования машины.