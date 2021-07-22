Проєкт розпочався в столичних дилерських центрах Toyota.

Дистриб'ютор "Тойота Україна" та сервіс каршерінгу Getmancar запровадили пілотний проект для власників автомобілів Toyota, які залишають свої автомобілі на сервісі офіційного дилера. Відтепер вони зможуть замовити шерінгове авто Toyota CH-R в додатку Getmancar, поки їх машина ремонтується чи перебуває на плановому обслуговуванні.

Вартість послуги – 100 грн на годину незалежно від пробігу, включаючи пальне та повне страхування авто. Замовити авто клієнт сервісного центру може через додаток Getmancar, іншим користувачам шерінгові Toyota CH-R недоступні.

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Автомобілі стоятимуть біля дилерського центру, після користування власник має повернути його на це ж місце, щоб забрати з сервісу свою машину.

Пілотний проєкт передбачає цю послугу поки що на кількох дилерських центрах Києва, наразі доступні два автомобілі Toyota CH-R. Якщо експеримент пройде успішно, кількість автомобілів та дилерських центрів збільшать.

За словами засновника та СЕО компанії Getmancar Тараса Гетманського, "проєкт від ідеї до реалізації зайняв півтора року. За цей час ми підготували та підписали всю документацію та обладнали дві машини для використання у каршерінгу. Зараз тестуються пілотні авто в Києві".

В найближчих планах – створення системи підмінних автомобілів Toyota на базі сервісу каршерінгу, а в перспективі – системи підписки на авто, коли клієнт платить лише під час використання машини.