Владелец Bugatti сэкономил 15,5 тысяч долларов на копеечном ремонте

Владелец Bugatti рассказал, как заменил деталь за несколько долларов, тогда как официальный сервис просил за ремонт 15,5 тысяч долларов пишет topgir.com.ua.

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Владение Bugatti Veyron - это не только престиж, но и значительные расходы на обслуживание. Бывший владелец Carl Hartley рассказал, что даже незначительные поломки, если обращаться на официальный сервис, могут обойтись очень дорого. Например, замена переключателя зеркал оценивалась в $15,500, поскольку Bugatti предлагал заменить всю дверную панель вместе с механизмом зеркала.

Однако Hartley нашел выход: с помощью знакомого механика он обнаружил, что неисправная деталь - это обычный переключатель от Volkswagen стоимостью всего $1.20. Замена заняла всего 20 минут, что позволило избежать затрат $15,500.

Почему официальные сервисы такие дорогие?

Как оказалось, многие компоненты Bugatti используются и в более доступных автомобилях Volkswagen Group. Однако официальные дилеры часто предлагают сложные и дорогие решения даже для мелких поломок. Механики советуют владельцам суперкаров обращаться к проверенным независимым сервисам, чтобы оптимизировать расходы.

Впрочем, не все ремонты такие простые. Например, замена топливного бака для Bugatti Veyron может стоить десятки тысяч долларов, тогда как некоторые датчики, такие как в Golf GTI, обходятся всего в несколько десятков. Главный вывод: прежде чем соглашаться на дорогостоящий ремонт, стоит исследовать альтернативы.

Эта история напоминает, что даже в мире эксклюзивных автомобилей есть место для разумного подхода. Иногда простое решение может спасти не только деньги, но и нервы. Стоит помнить, что не каждая деталь в Bugatti - уникальная, и знание этого может существенно облегчить жизнь владельцам.